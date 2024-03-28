Невилл рассказал, что всю карьеру играл в одинаковых трусах

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл рассказал, что играл всю свою карьеру в одинаковых трусах.

Как и многие футболисты, Невилл был крайне суеверен в свои игровые дни. У Гари даже были свои счастливые трусы, в которых он завоевал все свои трофеи с "Юнайтед".



"Каждый матч на протяжении своей карьеры я носил одинаковые цветные трусы".



"Какого цвета? Белые. Одинаковый фасон, одинаковая модель. Физиотерапевты знали это".



"Я привык надевать одинаковые трусы, идти в одну и ту же кабинку туалета в лаунже для игроков, чтобы прочитать программку, даже если порой мне не нужно было в туалет".



"Затем я садился на скамейку, рядом с Бексом (Дэвидом Бекхэмом). Я никогда не изменял себе", — цитирует Невилла Daily Mail.