Стерлинг и Рэшфорд рискуют не попасть на Евро-2024

Рахим Стерлинг и Маркус Рэшфорд Вингер "Челси" Рахим Стерлинг и нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд рискуют не попасть в заявку сборной Англии на Евро-2024.

Главный тренер англичан Гарет Саутгейт не вызвал 29-летнего Стерлинга в этот международный перерыв, тогда как 26-летний Рэшфорд лишь сыграл 15 заключительных минут против Бразилии.

Против Бельгии Маркус даже не вышел на замену — и это при отсутствии Букайо Сако с Харри Кейном ввиду травм.

За плечами у Стерлинга и Рэшфорда опыт участия в девяти больших турнирах за сборную Англии на двоих, однако оба могут не поехать в Германию, грядущим летом, утверждает The Telegraph.

Матчи против Бразилии и Бельгии были последними для англичан перед тем, как Саутгейт огласит заявку на Евро-2024, и теперь Рахим и Маркус могут произвести впечатление на Гарета лишь в играх за свои клубы, где у них далеко не все гладко.

Добавим, текущие правила УЕФА позволяют Саутгейту включить в заявку на Евро-2024 только 23 игроков, и это больше того количества, которое Гарет вызвал на два последних товарищеских матча.




Метки Евро-2024, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд, Стерлинг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.03.2024 13:00

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Последние комментарии:




  1. xxa 28.03.2024 14:49 # xxa
    Зачем Англии голубой дельфин? Его надо снова в ряды голубых за которых болеют только голубые

    (ответить)

  2. bes-ter 28.03.2024 13:13 # bes-ter
    Что за чушь
    Естественно они будут вызваны. Его пресса съест если он их не возьмет

    (ответить)

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