Стерлинг и Рэшфорд рискуют не попасть на Евро-2024

Вингер "Челси" Рахим Стерлинг и нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд рискуют не попасть в заявку сборной Англии на Евро-2024.

Главный тренер англичан Гарет Саутгейт не вызвал 29-летнего Стерлинга в этот международный перерыв, тогда как 26-летний Рэшфорд лишь сыграл 15 заключительных минут против Бразилии.



Против Бельгии Маркус даже не вышел на замену — и это при отсутствии Букайо Сако с Харри Кейном ввиду травм.



За плечами у Стерлинга и Рэшфорда опыт участия в девяти больших турнирах за сборную Англии на двоих, однако оба могут не поехать в Германию, грядущим летом, утверждает The Telegraph.



Матчи против Бразилии и Бельгии были последними для англичан перед тем, как Саутгейт огласит заявку на Евро-2024, и теперь Рахим и Маркус могут произвести впечатление на Гарета лишь в играх за свои клубы, где у них далеко не все гладко.



Добавим, текущие правила УЕФА позволяют Саутгейту включить в заявку на Евро-2024 только 23 игроков, и это больше того количества, которое Гарет вызвал на два последних товарищеских матча.