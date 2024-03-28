Саутгейт открыт к возвращению Уайта в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что защитник "Арсенала" Бен Уайт должен сам решить, вернется ли к выступлениям за национальную команду.

26-летний Уайт не был вызван в сборную Англии на товарищеские матчи против Бразилии и Бельгии в этот международный перерыв, и Саутгейт объяснил это решением самого Бена.



По слухам, у Уайта есть конфликт со Стивом Холландом, ассистентом Саутгейта, однако Гарет открыт к идее взять Бена на Евро-2024.



"Теперь это по-настоящему зависит от Бена. Как я уже говорил, нашей стороны дверь открыта".



"Это сложная ситуация в преддверии Евро, поскольку он пропустил всю отборочную кампанию, и у нас есть игроки, которые играли на протяжении всего пути".



"Но мы не имеем представления, кто будет доступен на этом участке поля. Мы потеряли четверых с травмами во время этого сбора. Как я и сказал, моя дверь открыта. У меня абсолютно нет проблем с ним", — цитирует Саутгейта Evening Standard.