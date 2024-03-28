"Вест Хэм" ожидает получить новое предложение от "Сити" по Пакете

Лукас Пакета "Вест Хэм" ожидает получить новое предложение от "Манчестер Сити" о покупке атакующего полузащитника Лукаса Пакеты.

Как сообщает Football Insider, прошлым летом "Сити" уже достиг принципиальной договоренности о покупке Пакеты за 80 миллионов фунтов.

Сделка сорвалась лишь из-за того, что FA открыла расследование в отношении Пакеты насчет нарушения запрета на ставки. Вместо Лукаса "Сити" тогда приобрел Матеуша Нунеша из "Вулверхэмптона".

Продолжающееся расследование не помешало Пакете продолжить выступать за свой клуб и сборную. 26-летний бразилец сыграл 33 матча в этом сезоне с учетом всех соревнований, забив семь голов и отдав шесть результативных передач.

Если к лету вопрос с расследованием будет урегулирован, то "Сити" предпримет новую попытку заполучить Пакету, и это именно то, к чему готовятся к "Вест Хэме".


Метки Вест Хэм, Манчестер Сити, Пакета

Автор mihajlo   

Дата 28.03.2024 11:00

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