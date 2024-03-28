"Юнайтед" планирует укрепить три позиции летом

"Манчестер Юнайтед" планирует приобрести центрального защитника, правого защитника и нападающего грядущим летом.

"Юнайтед" еще окончательно не утвердил свои планы на летнее трансферное окно, что связано с продолжающимися переговорами с "Ньюкаслом" насчет спортивного директора Дэна Эшуорта, неопределенностью с будущим главного тренера Эрика Тен Хага и возможным непопаданием в Лигу Чемпионов.



Если "Юнайтед" не попадет в Лигу Чемпионов и будет вынужден потратиться на смену главного тренера, то это значительно сократит трансферный бюджет лкбуа, и тогда "красным дьяволам" придется скорректировать свои цели.



Тем не менее, "Юнайтед" уже определил три перечисленные выше позиции, на которых планирует привести новичков. А приглашение полузащитника зависит от того, останется ли в клубе Каземиро.



Одной из ключевых целей "Юнайтед" среди центральных защитников The Telegraph называет 21-летнего Джаррада Брантуэйта, однако тот будет стоит свыше 50 млн. фунтов, как и Марк Гехи из "Кристал Пэлас".