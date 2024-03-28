Агент обсудит будущее Жоржиньо в "Арсенале"

Жоржиньо Агент полузащитника Жоржиньо подтвердил, что готовится к переговорам с "Арсеналом" насчет будущего своего клиента.

Действующий контракт Жоржиньо по-прежнему истекает в конце этого сезона, однако в последнее время 32-летний итальянец очень полезно действует для команды Микеля Артеты.

В прессе даже появились слухи, что "Арсенал" собирается предложить новый контракт Жоржиньо, но агент Жоао Сантос уверяет, что еще ничего не решено.

"Сила "Арсенала" — в глубине состава. Сегодня они обладают составом, который позволяет им лидировать в Премьер-Лиге, они в положении абсолютной важности. Они в Лиге Чемпионов, где им противостоит "Бавария", и это будет очень эмоциональная концовка сезона".

"Его контракт с "канонирами" истекает, и мы поговорим с ними, потому что его дела идут хорошо. Мы посмотрим, нуждаются ли они в нем в следующем сезоне", — сообщил Сантос TMW.


Метки Арсенал, Жоржиньо

Автор mihajlo   

Дата 28.03.2024 09:00

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  1. chelsae88 28.03.2024 09:04 # chelsae88
    Вот он уровень гейклуба! Давно списанный игрок в Челси до сих пор тянет уровень аснла

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