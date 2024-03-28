"Сити" ожидает, что Де Брюйне сыграет против "Арсенала"

"Манчестер Сити" оптимистичен насчет участия своего полузащитника Кевина Де Брюйне в матче Премьер-Лиги против "Арсенала" в ближайшее воскресенье.

Из-за травмы паха Де Брюйне пропустил заключительный матч "Сити" перед международным перерывом — победу 2:0 над "Ньюкаслом" в 1/4 финала Кубка Англии.



Также 32-летний полузащитник не смог откликнуться на вызов в сборную Бельгии на товарищеские матчи против Ирландии и Англии.



Тем не менее, у медицинского штаба "Сити" крепнет ощущение, что Де Брюйне сможет выйти на поле "Этихад" в ближайшее воскресенье.



Еще во вторник Де Брюйне провел тренировку с командой U-23 "Сити". А в четверг Кевин должен приступить к занятиям с первой командой, чьи игроки возвращаются из своих сборных.