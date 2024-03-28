"Сити" ожидает, что Де Брюйне сыграет против "Арсенала"
"Манчестер Сити" оптимистичен насчет участия своего полузащитника Кевина Де Брюйне в матче Премьер-Лиги против "Арсенала" в ближайшее воскресенье.
Из-за травмы паха Де Брюйне пропустил заключительный матч "Сити" перед международным перерывом — победу 2:0 над "Ньюкаслом" в 1/4 финала Кубка Англии.
Также 32-летний полузащитник не смог откликнуться на вызов в сборную Бельгии на товарищеские матчи против Ирландии и Англии.
Тем не менее, у медицинского штаба "Сити" крепнет ощущение, что Де Брюйне сможет выйти на поле "Этихад" в ближайшее воскресенье.
Еще во вторник Де Брюйне провел тренировку с командой U-23 "Сити". А в четверг Кевин должен приступить к занятиям с первой командой, чьи игроки возвращаются из своих сборных.
28.03.2024 08:00
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смело родной! тем интереснее будет игра!
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