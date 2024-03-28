Спортивный директор "Арсенала" Эду составил шорт-лист из 10 нападающих в преддверии летнего трансферного окна.

Несмотря на то, что в данный момент "Арсенал" лидирует в Премьер-Лиге, этот сезон уже показал, что команде Микеля Артеты не хватает забивного нападающего.



Габриэля Жезус и Эдди Нкетиа, на которых делал ставку "Арсенал" как на центральных нападающих, забили лишь четыре и пять голов, соответственно, в этом сезоне Премьер-Лиги.



По информации Daily Mirror, Эду проделал большую подготовительную работу над решением этой проблемы, составив шорт-лист из 10 нападающих, рассматриваемых "Арсеналом" для приобретения.



Этот список включает в себя Айвена Тоуни из "Брентфорда", Беньямина Шешко из "РБ Лейпциг", Виктора Дьекереша из "Спортинга", Александера Исака из "Ньюкасла", Виктора Осимхена из "Наполи", Сантьяго Хименеса из "Фейеноорда", Брайана Бробби из "Аякса", Эванилсона из "Порту", Виктора Бонифасе и Лои Опенда из "Байера".



В случае приобретения нападающего "Арсенал" может продать Нкетиа, интерес к которому сохраняет "Кристал Пэлас".