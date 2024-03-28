Саутгейт в "Манчестер Юнайтед": "за" и "против"

Гарет Саутгейт готовится к четвертому для себя в качестве менеджера сборной Англии большому турниру, пока его активно сватают в "Манчестер Юнайтед". Саутгейт доходил с национальной командой до стадий четвертьфинала, полуфинала и финала на Чемпионатах Мира и Евро, но его чрезмерно осторожный стиль отпугивает болельщиков "красных дьяволов", готовых, скорее, поверить в прорыв Эрика Тен Хага, чем довериться Гарету.

На пресс-конференции перед товарищеским матчем с бразильцами Саутгейт назвал все слухи, связывающие его с "Манчестер Юнайтед" "неуважительными" и заявил, что "не будет разговаривать ни с кем другим" до завершения Евро-2024 для сборной Англии. Но на неделе слухи о его возможном приходе на "Олд Траффорд" только усилились, а потому есть смысл оценить потенциальное назначение Саутгейта в МЮ, взвесить все "за" и "против".



Слухи о Саутгейте в "Юнайтед" возникли с приходом на "Олд Траффорд" Дэна Эшуорта — бывшего технического директора Футбольной Ассоциации, который готовится быть подтвержденным спортивным директором "Юнайтед". У Саутгейта и Эшуорта отличные рабочие отношения, и неудивительно, что журналисты стали оценивать возможность прихода Гарета на "Олд Траффорд", как только туда направился Эшуорт.



Подогрел слухи сэр Дэйв Брейлсфорд, уже сотрудничавший с Саутгейтом в рамках программы INEOS Leaders in Sport — по слухам, он поддержал кандидатуру Гарета, рекомендовав его сэру Джиму Рэтклиффу, недавно ставшему совладельцем "Юнайтед".



В "Юнайтед" не комментируют слухи, поскольку Эрик Тен Хаг все еще занимает свой пост, окончательное решение о его будущем не принято, а впереди еще Кубок Англии и борьба за попадание в Лигу Чемпионов. Клуб делает вид, что планирует следующий сезон с Тен Хагом, в том числе с учетом потенциального пополнения состава и планов на летнее турне.



Очень досадно, что за кульминационным моментом сезона — воодушевляющей победой над "Ливерпулем" со счетом 4:3 на восторженном "Олд Траффорд" — так быстро последовали подобные спекуляции. Многие считают, что работа Тен Хага недооценивается, и в некоторых кругах существует определенный раскол в отношении пригодности Саутгейта на эту должность.



Наибольшее беспокойство вызывает то, что Саутгейт не тренировал на клубном уровне в течение 15 лет — он был уволен из "Мидлсбро" после того, покинул с ними Премьер-Лигу в сезоне 2008/09. Кроме "Юнайтед", никто другой не рассматривает Гарета в качестве кандидата на должность менеджера, что также говорит о многом.



Как сказал один из источников: "Стал бы любой другой топ-клуб смотреть на него этим летом? Нанял бы его "Ливерпуль"? А "Бавария"? Так почему же "Манчестер Юнайтед"?



Реакция на эти слухи со стороны различных болельщиков — фанатских СМИ, форумов, дискуссий в социальных сетях — была негативной. В местной газете была опубликована статья, в которой говорилось, что "популярность Тен Хага резко возросла" и что "даже те, кто предпочитает, чтобы он расстался с клубом, предпочли бы, чтобы он остался, если альтернативой является Саутгейт".



Справедливо или нет, но существует мнение, что менеджер сборной Англии слишком прагматичен, не склонен к риску и не может по-настоящему использовать всю глубину атакующего таланта, который есть в его распоряжении. Если вспомнить Чемпионаты Мира и Евро, то осторожный подход, как правило, приводил к победам, но в "Юнайтед" это не сгодится.



Скепсис в отношении Саутгейта учитывает также его неудачные выступления против сильнейших международных команд, что подтвердилось в поражении от Франции на ЧМ-2022. Англия выиграла всего семь из 22 матчей (32 процента) против 10 лучших команд мира. Критике подвергалось и то, как Англия реагирует на первые пропущенные мячи и замены менеджера.



Назначение менеджера, в котором с самого начала сомневаются болельщики и которого не поддерживают, как правило, не является мудрым выбором. Однако Брейлсфорд и Эшуорт, по слухам, считают, что Саутгейт, изменивший культуру, качество и отношение к национальной команде, — это именно то, что нужно "Юнайтед", и что его работа может быть перенесена в повседневную среду.



Хотя Саутгейт внес значительный вклад в разработку директивы "ДНК сборной Англии", в Англии есть сомнения в том, что несколько сборов в год — это то же самое, что и план, который нужно реализовывать ежедневно. Кроме того, основу сборной Англии при Саутгейте всегда составляли игроки из "Ливерпуля", "Арсенала" и "Манчестер Сити".



Впрочем, сейчас в "Манчестер Юнайтед" есть достаточно игроков, работавших с Саутгейтом: Харри Магуайр, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, Мейсон Маунт, Маркус Рэшфорд. Но вопрос заключается в том, как отреагируют на Гарета иностранцы, для которых он совсем не такой авторитет, как для англичан.



"Юнайтед" еще не принял решение. Они должны учитывать финансовые параметры, но компенсация за менеджера сборной Англии не превысит 1 миллион фунтов. Саутгейт, чей контракт истекает в декабре, тоже пока не делал никаких заявлений по поводу своего будущего. О своем выборе ему необходимо сообщить до конца сезона, чтобы помочь FA начать работу по поиску замены, если Гарет все же уйдет.



Хотя все еще остается под вопросом, одно можно сказать наверняка: Саутгейт в "Юнайтед" не станет популярным назначением, хоть его кандидатуру и поддержали Гари Невилл и Рой Кин — легенды "Юнайтед".



Что ждут от Саутгейта в "Юнайтед" в первую очередь, так это создания той атмосферы, которая царит при нем в сборной. "Юнайтед" действительно не хватает культуры взаимного уважения и "аристократического духа", который существует в сборной Англии и так привлекает Рэтклиффа, Брейлсфорда и Эшуорта. При Тен Хаге обстановка в раздевалке напряженная, а атмосфера временами — гнетущая, что является главным недостатком голландского менеджера.



С самого начала, когда Саутгейт занял пост менеджера сборной в 2016 году, он ставил перед собой две задачи: заставить нацию снова полюбить сборную Англии и заставить игроков влюбиться в идею представлять свою страну.



Он считал, что если ему удастся добиться этих двух вещей, то наряду с очевидным качеством игрового состава у Англии появится реальный шанс выиграть главный трофей впервые с 1966 года. Вся его концепция была основана на стремлении сделать сборную Англии похожей на то, что чувствует игрок в своей клубной среде. Его философия сработала идеально. Но не добавила нации трофеев.



Когда Саутгейт возглавил команду, лагерь сборной Англии был слишком часто расколот по клубному признаку. Временами в команде возникали клики и "кружки по интересам". Нередко игроки выбывали из состава сборной Англии из-за незначительных недомоганий или просто без явных на то причин.



Сотрудники FA поощряли игроков проводить время вместе — на работе, за игрой и во время еды. Сейчас очевидно, насколько хорошо ладит подавляющее большинство игроков сборной Англии. Именно поэтому просьба Бена Уайта не вызывать его выглядит необычно. При Саутгейте чаще даже те игроки, которые не имеют большого количества игрового времени, с удовольствием едут в сборную.



Доказательства успеха Саутгейта в этой области были очевидны, когда проходили летние международные турниры — обычно в течение нескольких дней после финала Лиги Чемпионов. В 2019 году "Тоттенхэм" и "Ливерпуль", в составе которых было девять игроков сборной Англии, встретились в Мадриде. Полуфинал Лиги Наций против Голландии состоялся всего через пять дней после финала.



То же самое произошло в 2021 году, когда в финале в Стамбуле встретились "Челси" и "Манчестер Сити". Семь игроков сборной Англии приняли участие в том финале за четыре дня до того, как они сыграли свой первый матч на Евро против Австрии.



Саутгейт знал, что это будут невероятно сложные ситуации, когда одни игроки будут в восторге, другие — опустошены, а соперничество клубов будет выставлено на всеобщее обозрение. Но в обоих случаях эти игроки сразу же сблизились, как только встретились, объединенные общей миссией добиться успеха в составе сборной Англии. Это немалое достижение для менеджера.



Важной частью плана Саутгейта по созданию у игроков мотивации уехать с Англией, а не отправиться на пляж в Дубае, было чувство веселья. В основе каждого лагеря лежит веселье, а серьезные дела по подготовке к матчам элитного уровня умело вплетены в него.



Вспомните, как Харри Магуайр и Джесси Лингард возились с надувными единорогами в бассейне отеля во время Чемпионата Мира, на следующий день после того, как Англия победила Тунис. Загляните на страницы социальных сетей FA, пока игроки находятся в лагере, и вы увидите, как они играют в баскетбол, соревнуются в глупой викторине или принимают вызов — закатить шарик для пинг-понга в различные пластиковые стаканчики.



В общем и целом, игроки сборной Англии наслаждаются совместно проведенным временем. Во время Евро-2020, когда Конор Коуди не получил ни минуты на поле, когда Англия вышла в финал, он описал это как "лучший опыт в моей жизни". Ему просто нравилось быть частью коллектива. Даже несмотря на то, что это стоило ему четырех недель летнего отпуска. Необыкновенно.



Очевидно, что Саутгейт и его помощники создали невероятно позитивную, гостеприимную и приятную атмосферу для игроков сборной Англии. Они произвели революцию в лагерях сборной Англии и в настроении игроков, и в результате добились огромного успеха на поле.



Вопрос в том, можно ли повторить это в одном из крупных европейских клубов, например в "Юнайтед"? Та же отеческая забота об игроках — как на публике, так и в частном порядке — была бы само собой разумеющейся, если бы Саутгейт стал менеджером на "Олд Траффорд", напоминая связь сэра Алекса Фергюсона со своими игроками.



Те же умные приемы мотивации и решимость относиться к игрокам с уважением также легко переносятся и, несомненно, приветствуются. Но будут ли так хорошо работать другие методы Саутгейта?



Очевидно, что по Саутгейту есть вопросы по поводу его опыта работы в качестве клубного менеджера. В декабре в беседе со Sky Sports он заявил, что его работа в "Мидлсбро" была гораздо более успешной, чем ему приписывают.



Саутгейт неоднократно подвергался критике со стороны экспертов за свое тактическое мастерство или его отсутствие. Многие никогда не простят ему отсутствие атакующих замен в дополнительное время на "Уэмбли" в финале Евро-2020, когда казалось, что стареющие защитники Италии уязвимы.



Взвесив все "за" и "против" прихода Саутгейта в "Манчестер Юнайтед" руководство клуба летом примет решение, но многое тут будет зависеть и от успехов команды при Тен Хаге, который все еще имеет шансы продлить свое пребывание на "Олд Траффорд" на один сезон, как минимум.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru