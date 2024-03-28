Виллиан пока не решил, останется ли в "Фулхэме"

Вингер "Фулхэма" Виллиан рассказал, что пока не согласился продлить свой контракт с лондонским клубом.

В своем втором сезоне в "Фулхэме" Виллиан остается важным игроком команды Марку Силвы, выходя в стартовом составе на 19 из 29 матчей в Премьер-Лиге.



Действующий контракт Виллиана истекает через три месяца, и 35-летний бразилец пока не решил, где он хочет выступать в следующем сезоне.



"Фулхэм" уже дал понять, что они хотят сохранить меня. Они хотят, чтобы я остался и продлил свой контракт. Но вместе с моим агентом мы сказали, что разберемся с этим только в конце сезона".



"Думаю, в данный момент так лучше всего — сказать им подождать, потому что мне тоже нужно решить, хочу я быть здесь или где-нибудь еще. Так что я сказал им немного подождать", — сообщил Виллиан Trivela.