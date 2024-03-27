"Вест Хэм" попытается купить Амаду Онана
"Вест Хэм" предпримет амбициозную попытку заполучить полузащитника "Эвертона" Амаду Онана грядущим летом.
Онана является одним из лучших игроков ведущего борьбу за выживание в Премьер-Лиге "Эвертона". В этом сезоне Амаду сыграл 29 матчей, на 25 из них выходя в стартовом составе.
Согласно слухам, своей игрой Онана привлек интерес больших клубов вроде "Манчестер Юнайтед", "Арсенала" и "Барселоны", однако Football Insider ожидает, что летом среди претендентов на Амаду будет и "Вест Хэм".
"Вест Хэм" хочет пригласить 22-летнего бельгийца на место Калвина Филлипса, которого "молотобойцы" планируют вернуть "Манчестер Сити" после окончания арендного соглашения.
Два года назад "Вест Хэм" уже пытался приобрести Онана, но сделка сорвалась, и Амаду отправился из "Лилля" в "Эвертон" за 33 миллиона фунтов.
27.03.2024 23:00
Просмотров: 167
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: