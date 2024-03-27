Тоуни уверен, что поедет на Евро-2024

Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни выразил уверенность, что сделал достаточно для попадания в заявку сборной Англии на Евро-2024.

Травма капитана Харри Кейна дала главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту возможность посмотреть в деле Олли Уоткинса из "Астон Виллы" и Тоуни в этот международный перерыв.



И если Уоткинс против Бразилии не впечатлил, то Тоуни, выйдя в старте против Бельгии, заработал пенальти и сам же его реализовал. Айвен остался доволен своей игрой.



"Надеюсь, я сделал достаточно. Я всегда буду упорно трудиться. Олли — мой конкурент, но это дружеская конкуренция. Я желаю ему всего наилучшего каждый раз, когда он выходит на поле".



"Но я чувствую, что сыграл хорошо. Надеюсь, я обеспечил себе хорошие шансы, чтобы попасть на Евро. Приятно играть вместе с этими игроками. Уверен и надеюсь, что смогу играть вместе с ними гораздо больше", — цитирует Тоуни Evening Standard.