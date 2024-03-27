Саутгейт подтвердил, что у Рэшфорда нет травмы

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему нападающий Маркус Рэшфорд не сыграл против Бельгии.

Сыграв 15 минут против Бразилии в прошлую субботу, против Бельгии во вторник 26-летний Рэшфорд даже не вышел на замену.



В связи с этим появились подозрения, что Рэшфорд мог получить травму, однако на самом деле никаких проблем со здоровьем у Маркуса нет.



"Нет, я просто хотел снова посмотреть на Энтони Гордона. Думаю, он превосходно себя проявил в первом матче, и я подумал, что подключение Мэддисона в эту зону слегка поможет нам вскрывать игру", — цитирует Саутгейта Daily Mail.