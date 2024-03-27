Джонстон пропустит остаток сезона и Евро-2024

Голкипер "Кристал Пэлас" Сэм Джонстон пропустит остаток этого сезона и Евро-2024 после того, как перенес операцию на локте.

31-летний Джонстон получил травму локтя на тренировке сборной Англии, отражая удар. Сэм покинул расположение национальной команды еще до товарищеского матча против Бельгии накануне, отправившись на консультацию к профильному специалисту.



По рекомендации специалиста Джонстон перенес операцию в среду утром и теперь, как ожидает Evening Standard, проведет в лазарете несколько месяцев.



Ожидалось, что именно Джонстон будет дублером первого номера англичан Джордана Пикфорда на Евро-2024, но теперь главному тренеру "трех львов" Гарету Саутгейту придется выбрать другого игрока на роль запасного голкипера.



Помимо Аарона Рамсдейла, за возможность страховать Пикфорда на турнире в Германии могут поспорить Ник Поуп, Джек Батленд, Джеймс Траффорд и Дин Хендерсон.



Добавим, Джонстон сыграл 23 матча за "Пэлас" в этом сезоне с учетом всех соревнований, сохранив свои ворота на замке шесть раз в 20 поединках Премьер-Лиги.