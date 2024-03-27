FA оштрафовала Стивена Рида на 5,000 фунтов за оскорбление рефери

Член тренерского штаба "Ноттингем Форест" Стивен Рид был оштрафован FA на 5,000 фунтов за оскорбление рефери.

Рид вступил в конфликт с рефери Полом Тирни после окончания проигранного "Форест" матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" ранее в марте (0:1).



Тренерский штаб "лесников" был возмущен решением Тирни засчитать гол Дарвина Нуньеса на девятой компенсированной минуте, считая, что немногим ранее рефери должен был вернуть мяч их команде после остановки игры из-за травмы головы защитника "красных" Ибраимы Конате.



Из всего технического персонала и игроков больше других свое возмущение демонстрировал Рид. Из отчета независимой комиссии следует, что помощник Нуну Эшпириту Санту несколько раз оскорбил рефери, используя слова "f*cking" и "c*nt".



В результате, сообщает BBC, Рид был наказан штрафом в 5,000 фунтов, а "Форест" как клубу придется выплатить Ассоциации 75,000 фунтов.