Сезон завершен для Ромео Лавиа

Полузащитник "Челси" Ромео Лавиа уже не сыграет в этом сезоне из-за рецидива травмы бедра.

Прошлым летом "Челси" потратил 58 миллионов фунтов на приглашение Лавиа из "Саутгемптона", однако Ромео пропустил первые четыре месяца сезона из-за травмы бедра.



Лавиа удалось дебютировать за "Челси" только дерби против "Кристал Пэлас" в декабре. В этом же матче Ромео получил новую травму, серьезно повредив свое бедро.



Изначально медицинский штаб "Челси" надеялся, что Лавиа вернется в строй через месяц, однако восстановление Ромео сильно затянулось, а сегодня "синие" и вовсе объявили, что 20-летний бельгиец пропустит остаток сезона.



Таким образом, дебютный сезон Лавиа за "Челси" так и останется ограничен теми 32 минутами, которые Ромео сыграл после своего выхода на замену против "Пэлас" в декабре.