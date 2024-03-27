Дайер и Кейн навестят "Тоттенхэм"

Звезды "Баварии" Эрик Дайер и Харри Кейн навестят свой бывший клуб "Тоттенхэм" грядущим летом.

Когда прошлым летом "Тоттенхэм" продавал Кейна в "Баварию" за 100 миллионов фунтов, пресса сообщала, что два клуба договорились сыграть пару товарищеских матчей в будущем.



Сейчас этому поступило подтверждение, и 10 августа "Бавария" навестит "Тоттенхэм" в рамках предсезонного турнира Visit Malta Cup.



Это будет 12-я встреча "Тоттенхэма" и "Баварии" за все времена, но только четвертая на поле "шпор".



Добавим, Кейн является лучшим бомбардиром "Тоттенхэма" всех времен, забив 280 голов. За "Баварию" Харри отличился 37 раз в 35 матчах.