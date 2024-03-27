Дайер и Кейн навестят "Тоттенхэм"
Звезды "Баварии" Эрик Дайер и Харри Кейн навестят свой бывший клуб "Тоттенхэм" грядущим летом.
Когда прошлым летом "Тоттенхэм" продавал Кейна в "Баварию" за 100 миллионов фунтов, пресса сообщала, что два клуба договорились сыграть пару товарищеских матчей в будущем.
Сейчас этому поступило подтверждение, и 10 августа "Бавария" навестит "Тоттенхэм" в рамках предсезонного турнира Visit Malta Cup.
Это будет 12-я встреча "Тоттенхэма" и "Баварии" за все времена, но только четвертая на поле "шпор".
Добавим, Кейн является лучшим бомбардиром "Тоттенхэма" всех времен, забив 280 голов. За "Баварию" Харри отличился 37 раз в 35 матчах.
27.03.2024 16:00
Просмотров: 318
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ага. Нуу, как Вы тут.. Салаги! А??
(ответить)
Кейн лучший форвард планеты. Просто бриллиант..
(ответить)
Петушары возвращаются в родной курятник ПХАХАХАХАХАХА
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий