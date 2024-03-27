Дайер и Кейн навестят "Тоттенхэм"

Харри Кейн Звезды "Баварии" Эрик Дайер и Харри Кейн навестят свой бывший клуб "Тоттенхэм" грядущим летом.

Когда прошлым летом "Тоттенхэм" продавал Кейна в "Баварию" за 100 миллионов фунтов, пресса сообщала, что два клуба договорились сыграть пару товарищеских матчей в будущем.

Сейчас этому поступило подтверждение, и 10 августа "Бавария" навестит "Тоттенхэм" в рамках предсезонного турнира Visit Malta Cup.

Это будет 12-я встреча "Тоттенхэма" и "Баварии" за все времена, но только четвертая на поле "шпор".

Добавим, Кейн является лучшим бомбардиром "Тоттенхэма" всех времен, забив 280 голов. За "Баварию" Харри отличился 37 раз в 35 матчах.


Метки Бавария, Дайер, Кейн, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 27.03.2024 16:00

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  1. makeewadim 27.03.2024 17:04 # makeewadim
    Ага. Нуу, как Вы тут.. Салаги! А??

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  2. vagifspurs 27.03.2024 16:23 # vagifspurs
    Кейн лучший форвард планеты. Просто бриллиант..

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  3. marsimonyan-lfc 27.03.2024 16:01 # marsimonyan-lfc
    Петушары возвращаются в родной курятник ПХАХАХАХАХАХА

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