Мерсон назвал трех лучших тренеров в эру Премьер-Лиги

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон назвал трех лучших тренеров в истории Премьер-Лиги.

В своих семи полных сезонах в "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола завоевал пять титулов Премьер-Лиги, однако Мерсон не может включить каталонского специалиста даже в топ-3.



На вопрос Daily Mirror о том, кого он считает лучшими тренерами в эру Премьер-Лини Мерсон назвал Алекса Фергюсона, Жозе Моуриньо и Арсена Венгера, которые выигрывали титул с "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Арсеналом", соответственно.



Отметим, что Гвардиола при этом выиграл 333 из своих 458 матчей во главе "Сити", а его процент побед в Премьер-Лиге составляет 73.5%, что является лучшим показателем среди всех тренеров.