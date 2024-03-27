Мерсон назвал трех лучших тренеров в эру Премьер-Лиги
Легенда "Арсенала" Пол Мерсон назвал трех лучших тренеров в истории Премьер-Лиги.
В своих семи полных сезонах в "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола завоевал пять титулов Премьер-Лиги, однако Мерсон не может включить каталонского специалиста даже в топ-3.
На вопрос Daily Mirror о том, кого он считает лучшими тренерами в эру Премьер-Лини Мерсон назвал Алекса Фергюсона, Жозе Моуриньо и Арсена Венгера, которые выигрывали титул с "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Арсеналом", соответственно.
Отметим, что Гвардиола при этом выиграл 333 из своих 458 матчей во главе "Сити", а его процент побед в Премьер-Лиге составляет 73.5%, что является лучшим показателем среди всех тренеров.
27.03.2024 15:00
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