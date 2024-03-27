Боб Уилсон опасается, что Сака придется завершить карьеру через пару лет

Легенда "Арсенала" Боб Уилсон опасается, что вингеру "канониров" Букайо Сака придется завершить карьеру через пару лет.

22-летний Сака является одним из самых опасных игроков Премьер-Лиги, забив 13 голов и отдав восемь результативных передач.



Сака находится среди игроков, которые собирают на себе фолов больше других, и Уилсон опасается, что это может привести к беде, если рефери не будут оберегать Букайо.



"Меня сводит с ума то, что в его лице мы обладаем одним из лучших молодых игроков, и если мы не будем осторожны, футбол лишится его к 24-25 годам, потому что Букайо Сака выбьют из игры".



"Кажется, рефери не видят или не понимают этого. На пяти метрах рядом с ним всегда находятся два игрока, а часто — и третий. Если они не могут остановить его, они бьют его".



"Люди скажут: "Что ты имеешь ввиду? Это чересчур драматично". Я отвечу, что в Премьер-Лиге нет игрока, которого бы били чаще, чем Букайо Сака".



"Когда он выходит на атакующую позицию и оказывается перед соперниками, то в этот момент я переживаю. Я очень переживаю за Букайо", — сообщил Уилсон The Telegraph.