"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за Гиббс-Уайта

"Тоттенхэм" лидирует в борьбе за атакующего полузащитника "Ноттингем Форест" Моргана Гиббс-Уайта.

На прошлой неделе "Форест" был наказан снятием четырех очков в Премьер-Лиге за нарушение правил финансового фейр-плей, и эта ситуация подталкивает "лесников" к продаже своих лучших игроков грядущим летом.



Пресса немедленно принялась сватать Гиббс-Уайта, одного из лучших игроков команды Нуну Эшпириту Санту, в различные клубы вроде "Арсенала" и "Вест Хэма", однако Football Insider утверждает, что "Тоттенхэм" является главным претендентом на Моргана.



Интерес "Тоттенхэма" к Гиббс-Уайту не является внезапным — "шпоры" внимательно следят за Морганом уже два года и находятся под большим впечатлением от игры 24-летнего англичанина за "Форест".



Скауты "Тоттенхэма" также считают, что Гиббс-Уайт идеален для того стиля, в котором играет команда Анге Постекоглу.