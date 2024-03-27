Исак не исключает свой уход из "Ньюкасла"

Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак не стал исключать свой отъезд с "Сент-Джеймс Парк" грядущим летом.

Приглашение забивного нападающего является приоритетной задачей для "Арсенала" на летнее трансферное окно. Если верить слухам, в шорт-листе "канониров" находится и Исак.



Исак забил 12 голов в этом сезоне Премьер-Лиги, и к продаже 24-летнего шведа "Ньюкасл" может подтолкнуть непростая ситуация с соблюдением правил финансового фейр-плей.



Сам Исак спокоен на этот счет, но допускает, что летом, ему, возможно придется уйти из "Ньюкасла".



"Это особо не влияет на меня. Такого рода слухи появлялись много раз, во многие трансферные окна".



"Я спокойно к этому отношусь. Каждый знает, что приближается лето, и если появятся какие-нибудь возможности, все может случиться, но я даже не думал об этом", — цитирует Исака talkSPORT.