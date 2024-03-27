Беллингем и Саутгейт похвалили Майну

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кобби Майну заслужил похвалу со стороны своего партнера по национальной команде Джуда Беллингема и ее главного тренера Гарета Саутгейта.

Тремя днями ранее дебютировав за английскую сборную, накануне против Бельгии 18-летний Майну появился в стартовом составе англичан.



Кобби показал не по годам зрелую игру на переполненном "Уэмбли", чем произвел впечатление на Беллингема, поздний гол которого обеспечил англичанам ничью 2:2.



"Я знаю, насколько сложно может быть, когда люди подвергают тебя большому давлению, поэтому я не хочу добавлять масла в огонь. Он был хорош сегодня вечером. Он определенно является великолепным игроком, и его ждет удивительное будущее в "Манчестер Юнайтед" и, надеюсь, в сборной Англии", — цитирует Беллингема The Independent.



Высоко оценил игру Майну и Саутгейт, признавшись, что у него нет другого полузащитника с таким же профилем.



"Он обладает другим профилем игрока полузащиты относительно всего того, что у нас есть, и мы по-настоящему довольны тем, что он сделал. Невозможно поверить, что он настолько юн. Каждый виден его качества, его способность получать мяч под давлением и выигрывать единоборства, обращаться с мячом на сжатом пространстве", — сообщил Саутгейт.