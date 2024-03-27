Луис Диас мечтает поиграть в Испании

Луис Диас Отец Луиса Диаса подтвердил, что его сын мечтает поиграть в испанской Ла Лиге.

Диас утвердился важным игроком "Ливерпуля" после своего перехода из "Порту" за 37.5 млн. фунтов в январе 2022.

Однако Диаса регулярно сватают в различные клубы, включая "Барселону" и ПСЖ, и если верить отцу 27-летнего колумбийца, то исключать уход из "Ливерпуля" нельзя.

"В отношении "Реала" или "Атлетико" никогда не было ничего серьезного. "Ливерпуль" всегда был более решительным и конкретным при приглашении Луиса".

"Но мы пока не потеряли свою надежду... Луис играет хорошо, а испанские клубы всегда активны на трансферном рынке", — сообщил Мане Диас Cadena SER.


Метки Диас, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 27.03.2024 10:00

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  1. moneycity 27.03.2024 10:47 # moneycity
    Как будто для кого-то удивление, что портовую помойку используют как трамплин в нормальные клубы.

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  2. glorfindel 27.03.2024 10:43 # glorfindel
    Папинькин сыночек

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