Луис Диас мечтает поиграть в Испании

Отец Луиса Диаса подтвердил, что его сын мечтает поиграть в испанской Ла Лиге.

Диас утвердился важным игроком "Ливерпуля" после своего перехода из "Порту" за 37.5 млн. фунтов в январе 2022.



Однако Диаса регулярно сватают в различные клубы, включая "Барселону" и ПСЖ, и если верить отцу 27-летнего колумбийца, то исключать уход из "Ливерпуля" нельзя.



"В отношении "Реала" или "Атлетико" никогда не было ничего серьезного. "Ливерпуль" всегда был более решительным и конкретным при приглашении Луиса".



"Но мы пока не потеряли свою надежду... Луис играет хорошо, а испанские клубы всегда активны на трансферном рынке", — сообщил Мане Диас Cadena SER.