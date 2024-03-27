МЮ хочет предложить работу Гари О'Нилу

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приглашении главного тренера "Вулверхэмптона" Гари О'Нила.

О'Нил возглавил "Вулверхэмптон" перед самым началом этого сезона, когда Хулен Лопетеги решил покинуть "Молинью" из-за нарушенных обещаний насчет трансферов.



Неожиданно получив эту работу, сейчас 40-летний О'Нил является кандидатом на звание лучшего тренера сезона. Подопечные Гари занимают девятое место в Премьер-Лиге и имеют шансы на попадание в еврокубки.



По информации ESPN, О'Нилу удалось произвести впечатление на боссов "Юнайтед", и теперь "красные дьяволы" хотят пригласить Гари к столу переговоров. Наставник "Вулверхэмптона" уже осведомлен об этом интересе.



Сообщается, что "Юнайтед" хочет привлечь О'Нила к работе в структуре своего клуба, однако это не обязательно будет позиция главного тренера, занимаемая сейчас Эриком Тен Хагом.



До "Вулверхэмптона" О'Нил также отметился тем, что спас "Борнмут" от вылета из Премьер-Лиги. А свою тренерскую карьеру Гари начинал в команде "Ливерпуля" U-18, куда его позвал Майкл Эдвардс, тогда занимавший пост спортивного директора "красных".



Вообще, Эдвардс и О'Нил знают друг друга со времен совместной работы в "Портсмуте" в начале 2000-х.