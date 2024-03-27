Робертсон снова травмировался в сборной Шотландии

Левый защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон получил травму лодыжки в товарищеском матче за сборную Шотландии против Северной Ирландии во вторник вечером.

Это несчастье приключилось с Робертсоном в первом тайме матча на "Хэмпден Парк" в Глазго накануне, когда Робертсон пострадал в столкновении с Трэем Хьюмом из "Сандерленда".



30-летний Робертсон попытался продолжить игру, но не смог и вскоре был заменен, покидая поле со слезами на глазах.



"Ну, как вы видели, ему потребовалась замена. Он получил травму. Он вернется в свой клуб, и они обследуют его. Надеюсь, это не слишком серьезно", — цитирует главного тренера шотландской сборной Стива Кларка Evening Standard.



Добавим, ранее в этом сезоне Робертсон пропустил три месяца после того, как получил травму в сборной Шотландии в октябре.