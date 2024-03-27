Робертсон снова травмировался в сборной Шотландии

Энди Робертсон Левый защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон получил травму лодыжки в товарищеском матче за сборную Шотландии против Северной Ирландии во вторник вечером.

Это несчастье приключилось с Робертсоном в первом тайме матча на "Хэмпден Парк" в Глазго накануне, когда Робертсон пострадал в столкновении с Трэем Хьюмом из "Сандерленда".

30-летний Робертсон попытался продолжить игру, но не смог и вскоре был заменен, покидая поле со слезами на глазах.

"Ну, как вы видели, ему потребовалась замена. Он получил травму. Он вернется в свой клуб, и они обследуют его. Надеюсь, это не слишком серьезно", — цитирует главного тренера шотландской сборной Стива Кларка Evening Standard.

Добавим, ранее в этом сезоне Робертсон пропустил три месяца после того, как получил травму в сборной Шотландии в октябре.


Метки Ливерпуль, Робертсон, сборная Шотландии, травмы

Автор mihajlo   

Дата 27.03.2024 07:00

Количество просмотров Просмотров: 524

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. electric 27.03.2024 07:27 # electric
    Штрафануть этих сборных е6ланов за нанесение травмы КНЯЗЮ!!! Пидоры конченные

    (ответить)

  2. lfc-krr 27.03.2024 07:08 # lfc-krr
    Е6аные сборные

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: