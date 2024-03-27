Саутгейт не считает себя виноватым в травме Стоунса

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отказался признать свою вину за травму защитника "Манчестер Сити" Джона Стоунса.

29-летний Стоунс был заменен уже на 10-й минуте товарищеского матча англичан против сборной Бельгии во вторник вечером (2:2).



Всего лишь тремя днями ранее Стоунс целиком провел матч против Бразилии, однако Саутгейт не считает себя виноватым в травме Джона, чей "Сити" в ближайший уикенд играет против "Арсенала" в Премьер-Лиге.



"Мы все взвесили. Первый матч не был обременителен для него с точки зрения интенсивности. Мы сделали ровно то же, что сборная Голландии сделала с Виргилом Ван Дейком и Натаном Аке, что сборная Норвегии сделала с Мартином Эдегором и Эрлингом Холандом. Только в случае появления вопросов это не выглядит правильным".



"Конечно, мы расстроены, если у него возникла проблема. Похоже, там что-то с областью приводящей мышцы. Он приехал сюда после того, как не играл две недели, поэтому дело не в чрезмерной нагрузке. Но я ненавижу возвращать игроков в их клубы травмированными", — цитирует Саутгейта The Independent.