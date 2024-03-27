Беллингем избавил англичан от поражения против Бельгии
Гол Джуда Беллингема на последних секундах избавил сборную Англии от поражения в товарищеском матче против Бельгии — 2:2.
Относительно поражения 0:1 от Бразилии главный тренер англичан Гарет Саутгейт поменял половину полевых игроков, оказав доверие Эзри Конса, Льюису Данку, Кобби Майну, Джарроду Боуэну и Айвену Тоуни.
Первым заметным событием матча на "Уэмбли" стала вынужденная замена защитника хозяев Джона Стоунса, который неудачно подвернул стопу и уступил свое место на поле Джо Гомесу.
А на 11-й минуте случился гол гостей. Джордан Пикфорд неудачно ввел мяч в игру, сделав подарок Амаду Онана, а тот позволил Юри Тилемансу закатить снаряд в угол ворот с дистанции — 0:1.
Спустя четыре минуты англичане ответили прорывом Тоуни, который был уложен в штрафной Яном Вертонгеном. Сам Айвен и реализовал назначенный пенальти — 1:1.
На 26-й минуте Боуэн поразил ворота головой с близкого расстояния после подачи Филом Фоденом углового и скидки Льюиса Данка, однако гол не был засчитан из-за офсайда.
На 32-й минуте уже голкипер Матц Сельс совершил ляп со вводом мяча в игру, однако Джуд Беллингем невероятным образом промахнулся, пробивая из пределов штрафной площади.
А на 36-й минуте Тилеманс оформил дубль. Юри головой замкнул классную подачу Ромелу Лукаку внешней стороной стопы с правого края штрафной — 1:2.
В остатке тайма хозяева пару раз потревожили Сельса, но тот оба раза сыграл надежно.
Во втором тайме англичане владели инициативой, но либо не могли пробить Сельса, либо мяч шел мимо. Прилагаемых усилий было недостаточно, чтобы сравнять счет.
А когда компенсированное время уже практически истекло, Беллингем подхватил мяч в штрафной и вторым касанием поразил нижний угол ворот — 2:2.
Английская сборная и особенно Пикфорд разочаровали своей игрой в обороне, однако Беллингему своим поздним голом удалось слегка скрасить это впечатление.
Сборная Англии — сборная Бельгии — 2:2 (1:2)
Голы: Тоуни 17 (пен), Беллингем 90 — Тилеманс 11, 36.
Сборная Англии: Пикфорд, Конса, Стоунс (Гомес 10), Данк, Чилуэлл, Майну (Мэддисон 74), Райс, Боуэн (Гордон 80), Беллингем, Фоден, Тоуни (Уоткинс 80).
Сборная Бельгии: Сельс, Кастань, Вертонген, Теат (Вранкс 71), Дебаст (Фас 83), Тилеманс (Менье 71), Онана, Мангаля (Опенда 82), Троссард (Лукебакио 60), Лукаку (Батшуайи 83), Доку.
Предупреждения: Гомес, Мэддисон — Батшуайи.
27.03.2024 00:45
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Слава Украине!!!
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Благотворительность кончилась: Международный валютный фонд напомнил Украине, что скоро придется платить по долгам.
Одобренные конгрессом 300 миллионов долларов Украине были потрачены Пентагоном уже 4 месяца назад
Типикал 404.
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Кекстер по итогу зассал встретиться с хачидло и слился всеми возможными способами.
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как же он сладко провел русне))
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Ахахахха, два погоревших дауна.
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ВНИМАНИЕ!
в связи с выходом украины на че
жители россии, будьте аккуратны.
по улицам городов бегает обезумевший унитаз под ником sausage, его приближение можно опознать по нечленораздельной речи и вскрикам "хохлыыыыыыыыы". сабж ведет себя неадекватно, норовит укусить и почему-то просит себя обоссать. просьба не приближаться к унитазу sausage, а при необходимости залить его перцовым баллончиком.
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Почему в матче Грузия - Греция играли вместо мячей яйцами декстера? Куда смотрят защитники животных???
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Чемпионат Европы - дешёвая постановка.
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Красиво ссым на пусню, мужики.
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михуйло чмудрик - в соло выводит свою сборную на чемпионат европы.
армян захарян - один ассист почти за год, самый вкусный люля-кебаб в стране басков.
почему так ? даже переманивая деньгами лучших игроков из других стран и культур, россия не может выйти на евро, а украина это делает командой унылых бастардов и тик-токеров.
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Мы не ЕВРО! КОРОЛИ!!!
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ссым в рот каждому росияшге. ))) ловите струю, обрыганы.
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Поздравляем декстера-грузиночку с победой Грузии.
Ватникам соболезнование в связи с победой Украины.
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Кто-то сомневался, что че - это политическая клоунада, как и евровидение? Горжусь, что Российская Федерация не участвует в этом цирке.
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