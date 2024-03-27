Беллингем избавил англичан от поражения против Бельгии

Гол Джуда Беллингема на последних секундах избавил сборную Англии от поражения в товарищеском матче против Бельгии — 2:2.

Относительно поражения 0:1 от Бразилии главный тренер англичан Гарет Саутгейт поменял половину полевых игроков, оказав доверие Эзри Конса, Льюису Данку, Кобби Майну, Джарроду Боуэну и Айвену Тоуни.



Первым заметным событием матча на "Уэмбли" стала вынужденная замена защитника хозяев Джона Стоунса, который неудачно подвернул стопу и уступил свое место на поле Джо Гомесу.



А на 11-й минуте случился гол гостей. Джордан Пикфорд неудачно ввел мяч в игру, сделав подарок Амаду Онана, а тот позволил Юри Тилемансу закатить снаряд в угол ворот с дистанции — 0:1.



Спустя четыре минуты англичане ответили прорывом Тоуни, который был уложен в штрафной Яном Вертонгеном. Сам Айвен и реализовал назначенный пенальти — 1:1.



На 26-й минуте Боуэн поразил ворота головой с близкого расстояния после подачи Филом Фоденом углового и скидки Льюиса Данка, однако гол не был засчитан из-за офсайда.



На 32-й минуте уже голкипер Матц Сельс совершил ляп со вводом мяча в игру, однако Джуд Беллингем невероятным образом промахнулся, пробивая из пределов штрафной площади.



А на 36-й минуте Тилеманс оформил дубль. Юри головой замкнул классную подачу Ромелу Лукаку внешней стороной стопы с правого края штрафной — 1:2.



В остатке тайма хозяева пару раз потревожили Сельса, но тот оба раза сыграл надежно.



Во втором тайме англичане владели инициативой, но либо не могли пробить Сельса, либо мяч шел мимо. Прилагаемых усилий было недостаточно, чтобы сравнять счет.



А когда компенсированное время уже практически истекло, Беллингем подхватил мяч в штрафной и вторым касанием поразил нижний угол ворот — 2:2.



Английская сборная и особенно Пикфорд разочаровали своей игрой в обороне, однако Беллингему своим поздним голом удалось слегка скрасить это впечатление.



Сборная Англии — сборная Бельгии — 2:2 (1:2)



Голы: Тоуни 17 (пен), Беллингем 90 — Тилеманс 11, 36.



Сборная Англии: Пикфорд, Конса, Стоунс (Гомес 10), Данк, Чилуэлл, Майну (Мэддисон 74), Райс, Боуэн (Гордон 80), Беллингем, Фоден, Тоуни (Уоткинс 80).



Сборная Бельгии: Сельс, Кастань, Вертонген, Теат (Вранкс 71), Дебаст (Фас 83), Тилеманс (Менье 71), Онана, Мангаля (Опенда 82), Троссард (Лукебакио 60), Лукаку (Батшуайи 83), Доку.



Предупреждения: Гомес, Мэддисон — Батшуайи.