Владельцы "Ливерпуля" могут купить "Тулузу"

Компания Fenway Sports Group, владеющая "Ливерпулем", рассматривает возможность приобретения "Тулузы" из французской Лиги 1.

Ранее в марте FSG объявила о назначении Майкла Эдвардса на должность исполнительного директора по футболу, одной из его задач назвав покупку второго футбольного клуба.



Владельцы "Ливерпуля" хотят пойти по стопам коллег из "Манчестер Сити" и "Челси", создав свою сеть родственных клубов.



И Football Insider стало известно, что породниться с "Ливерпулем" может "Тулуза", которая уже имеет связь с мерсисайдским клубом.



Дело в том, что 85% акций "Тулузы" принадлежит частной инвестиционной фирме RedBird Capital, которая владеет 11% FSG. А президентом французского клуба является Дамьен Комолли, который трудился в "Ливерпуле" с 2010 по 2012 год.



Добавим, "Ливерпуль" и "Тулуза" пересекались на групповой стадии этого розыгрыша Лиги Европы, выиграв по домашнему матчу.