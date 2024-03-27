Владельцы "Ливерпуля" могут купить "Тулузу"

Алексис Макаллистер против Тулузы Компания Fenway Sports Group, владеющая "Ливерпулем", рассматривает возможность приобретения "Тулузы" из французской Лиги 1.

Ранее в марте FSG объявила о назначении Майкла Эдвардса на должность исполнительного директора по футболу, одной из его задач назвав покупку второго футбольного клуба.

Владельцы "Ливерпуля" хотят пойти по стопам коллег из "Манчестер Сити" и "Челси", создав свою сеть родственных клубов.

И Football Insider стало известно, что породниться с "Ливерпулем" может "Тулуза", которая уже имеет связь с мерсисайдским клубом.

Дело в том, что 85% акций "Тулузы" принадлежит частной инвестиционной фирме RedBird Capital, которая владеет 11% FSG. А президентом французского клуба является Дамьен Комолли, который трудился в "Ливерпуле" с 2010 по 2012 год.

Добавим, "Ливерпуль" и "Тулуза" пересекались на групповой стадии этого розыгрыша Лиги Европы, выиграв по домашнему матчу.


Метки FSG, Ливерпуль, Тулуза

Автор mihajlo   

Дата 27.03.2024 00:05

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Последние комментарии:




  1. satellite 27.03.2024 01:10 # satellite
    говнолузу
    а ливерпуль клуб пидорасов

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  2. ben-arfa 27.03.2024 00:27 # ben-arfa
    Объединят и будет Тулузерпуль

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