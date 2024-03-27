Владельцы "Ливерпуля" могут купить "Тулузу"
Компания Fenway Sports Group, владеющая "Ливерпулем", рассматривает возможность приобретения "Тулузы" из французской Лиги 1.
Ранее в марте FSG объявила о назначении Майкла Эдвардса на должность исполнительного директора по футболу, одной из его задач назвав покупку второго футбольного клуба.
Владельцы "Ливерпуля" хотят пойти по стопам коллег из "Манчестер Сити" и "Челси", создав свою сеть родственных клубов.
И Football Insider стало известно, что породниться с "Ливерпулем" может "Тулуза", которая уже имеет связь с мерсисайдским клубом.
Дело в том, что 85% акций "Тулузы" принадлежит частной инвестиционной фирме RedBird Capital, которая владеет 11% FSG. А президентом французского клуба является Дамьен Комолли, который трудился в "Ливерпуле" с 2010 по 2012 год.
Добавим, "Ливерпуль" и "Тулуза" пересекались на групповой стадии этого розыгрыша Лиги Европы, выиграв по домашнему матчу.
27.03.2024 00:05
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говнолузу
а ливерпуль клуб пидорасов
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Объединят и будет Тулузерпуль
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