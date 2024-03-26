"Челси" надеется, что Матсен останется в Германии

"Челси" надеется, что "Бавария" и дортмундская "Боруссия" устроят аукцион за защитника Яна Матсена.

В первой половине этого сезона Матсен отметился только одним появлением в стартовом составе "Челси" в рамках Премьер-Лиги, еще 11 раз выйдя на замену.



В январе Матсен отправился в "Боруссию" на правах аренды. 22-летний голландец очень хорошо освоился в Дортмунде и своей игрой привлек внимание "Баварии".



Как сообщает talkSPORT, "Бавария" рассматривает Матсена в качестве одного из вариантов на замену Альфонсо Дэвису, который с высокой вероятностью покинет Мюнхен грядущим летом.



Однако "Боруссия" надеется оставить Матсена у себя, и для "Челси" это означает, что "синие" с высокой вероятностью получат свои 35 миллионов фунтов, которые прописаны в контракте Яна в качестве отступны[.



В идеале "Челси" хотел бы продать Матсена до 30 июня, чтобы поправить свою ситуацию с соблюдением правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.