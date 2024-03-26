Моуриньо нацелен на возвращение к работе летом

Жозе Моуриньо Бывший наставник "Тоттенхэма", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо рассказал о своем плане вернуться к тренерской работе грядущим летом.

Моуриньо находится без работы после своего увольнения из "Ромы" в январе. По словам Жозе, он был готов снова тренировать уже на следующий день.

Моуриньо понимает, что едва ли сможет обрести новую работу в концовке сезона, поэтому Жозе планирует свое возвращение в футбол на лето.

"Я готов начать. Иногда, заканчивая в одном клубе, ты ощущаешь потребность отдохнуть или подумать. В данном случае я бы готов приступить к работе на следующий день после своего ухода".

"Я действительно готов, но я не хочу сделать неправильный выбор, мне нельзя сделать неправильный выбор. Я не могу согласиться на что-либо только из-за ощущений и страсти снова тренировать. Я должен быть терпелив".

"Случиться чему-нибудь в марте или апреле будет очень сложно, поэтому моя цель — начать следующим летом", — сообщил Моуриньо в интервью Фабрицио Романо.


Метки Моуриньо, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2024 22:00

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  1. makeewadim 26.03.2024 22:15 # makeewadim
    нацелен (на) возвращение? Его разве кто то звал??

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  2. artur-devstvenik 26.03.2024 22:02 # artur-devstvenik
    Моур в Арсенал, Артета в Барсу, членси нахуй. Справедливо, братишки?

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