Моуриньо нацелен на возвращение к работе летом

Бывший наставник "Тоттенхэма", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо рассказал о своем плане вернуться к тренерской работе грядущим летом.

Моуриньо находится без работы после своего увольнения из "Ромы" в январе. По словам Жозе, он был готов снова тренировать уже на следующий день.



Моуриньо понимает, что едва ли сможет обрести новую работу в концовке сезона, поэтому Жозе планирует свое возвращение в футбол на лето.



"Я готов начать. Иногда, заканчивая в одном клубе, ты ощущаешь потребность отдохнуть или подумать. В данном случае я бы готов приступить к работе на следующий день после своего ухода".



"Я действительно готов, но я не хочу сделать неправильный выбор, мне нельзя сделать неправильный выбор. Я не могу согласиться на что-либо только из-за ощущений и страсти снова тренировать. Я должен быть терпелив".



"Случиться чему-нибудь в марте или апреле будет очень сложно, поэтому моя цель — начать следующим летом", — сообщил Моуриньо в интервью Фабрицио Романо.