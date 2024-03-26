Моуриньо нацелен на возвращение к работе летом
Бывший наставник "Тоттенхэма", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо рассказал о своем плане вернуться к тренерской работе грядущим летом.
Моуриньо находится без работы после своего увольнения из "Ромы" в январе. По словам Жозе, он был готов снова тренировать уже на следующий день.
Моуриньо понимает, что едва ли сможет обрести новую работу в концовке сезона, поэтому Жозе планирует свое возвращение в футбол на лето.
"Я готов начать. Иногда, заканчивая в одном клубе, ты ощущаешь потребность отдохнуть или подумать. В данном случае я бы готов приступить к работе на следующий день после своего ухода".
"Я действительно готов, но я не хочу сделать неправильный выбор, мне нельзя сделать неправильный выбор. Я не могу согласиться на что-либо только из-за ощущений и страсти снова тренировать. Я должен быть терпелив".
"Случиться чему-нибудь в марте или апреле будет очень сложно, поэтому моя цель — начать следующим летом", — сообщил Моуриньо в интервью Фабрицио Романо.
26.03.2024 22:00
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нацелен (на) возвращение? Его разве кто то звал??
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Моур в Арсенал, Артета в Барсу, членси нахуй. Справедливо, братишки?
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