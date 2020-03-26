Эванс все еще может получить новый контракт в МЮ

Защитник "Манчестер Юнайтед" Джонни Эванс все еще может получить новый однолетний контракт на "Олд Траффорд".

Прошлым летом у Эванса истек контракт с вылетевшим из Премьер-Лиги "Лестером", и Джонни попросил разрешения у главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага поддерживать физическую форму с "красными дьяволами".



Эванс настолько впечатлил Тен Хага на тренировках и в предсезонных матчах, что получил однолетний контракт. Это решение себя полностью оправдало, потому что Джонни сыграл 24 поединка в этой кампании.



Недавно в прессе появились слухи, что 36-летний североирландец может повесить бутсы на гвоздь в конце сезона, однако Daily Mail находит эти истории излишне преувеличенными.



Эванс находится в хорошей физической форме и может продлить свою игровую карьеру, даже если "Юнайтед" не предложит ему остаться.



Новый же однолетний контракт с "Юнайтед" зависит от приобретений и от ситуации с другими центральными защитниками в команде Тен Хага.