МЮ не даст Тен Хагу купить Бакайоко

"Манчестер Юнайтед" не позволит своему главному тренер Эрику Тен Хагу совершить очередной трансферный рейд на Эредивизию, переключившись с Йохана Бакайоко из ПСВ на Майкла Олисе из "Кристал Пэлас".

Пробившись в первую команду ПСВ в 2022 году, с тех пор 20-летний Бакайоко забил 15 голов и отдал 18 результативных передач в 77 матчах.



Бакайоко вызывает интерес у крупнейших клубов Европы и оценивается в 50 миллионов евро (43 млн. фунтов), однако новый совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф и его соратники по Ineos видят вариант лучше для усиления позиции вингера.



Речь идет о 22-летнем Олисе, который уже зарекомендовал себя на уровне Премьер-Лиги, забив шесть голов и отдав три результативные передачи в 11 матчах этого сезона.



Как сообщает TEAMtalk, Рэтклифф предпочитает потратиться именно на Олисе, хотя Майкл будет стоить несколько дороже — около 56 млн. фунтов.