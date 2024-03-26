Легенда "Ливерпуля" советует продать Трента

Легенда "Ливерпуля" Стив Никол рекомендовал "красным" продать защитника Трента Александер-Арнольда.

Александер-Арнольд сыграл ключевую роль в успехах "Ливерпуля" при Юргене Клоппе, заслужив репутацию одного из лучших правых защитников в мире.



Однако после окончания этого сезона у Александер-Арнольда останется только 12 месяцев по контракту, а пресса сообщает об интересе к Тренту со стороны "Реала".



Никол, который провел 14 лет в "Ливерпуле", советует использовать интерес "Реала", чтобы продать Александер-Арнольда. А на месте Трента мог бы играть юный Конор Брэдли.



"Мне все равно, кого вы поддерживаете. Трент Александер-Арнольд не является хорошим защитником".



"Если Мадрид собирается сделать предложение в 60, 70, 80 миллионов фунтов, то у вас есть молодой парень в лице Конора Брэдли, который значительно лучше как защитник и замечательно подключается вперед, на уровне Трента", — сообщил Никол ESPN.