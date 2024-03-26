"Юнайтед" исключает продажу Гарначо

"Манчестер Юнайтед" не планирует продавать вингера Алехандро Гарначо.

По ходу этого сезона Гарначо утвердился основным игроком "Юнайтед", забив пять голов и отдав три результативные передачи в рамках Премьер-Лиги. Также Алехандро сделал большой вклад в победу 4:3 над "Ливерпулем" в 1/4 финала Кубка Англии.



Согласно слухам, своими успехами Гарначо привлек внимание "Реала", который таблоиды называют клубом мечты для 19-летнего игрока сборной Аргентины.



Однако talkSPORT может подтвердить, что новый совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф уже заверил Гарначо, что тот является неотъемлемой частью планов "красных дьяволов" на будущее.



Рэтклифф исключает продажу Гарначо, несмотря на то, что "Юнайтед" ждут большие изменения в обозримом будущем.