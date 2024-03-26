"Челси" планирует совершить три приобретения летом

"Челси" планирует совершить минимум три приобретения в летнее трансферное окно.

В преддверии летнего трансферного окна "Челси" находится под серьезным давлением правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги, собираясь решить свои проблемы с помощью распродажи игроков.



Как сообщает Football Insider, "Челси" может продать до четырех игроков к 30 июня. Это необходимо "синим", чтобы не нарушить правила ФФП по итогам сезона 2023/24.



Одновременно с этим "Челси" планирует и покупать. "Синие" хотят обзавестись летом голкипером, вингером и нападающим.



"Челси" только прошлым летом подписал двух новых голкиперов, потратившись на Джордже Петровича и Роберта Санчеса. А в нападение "синие" пригласили Николаса Джексона, но все трое не вполне оправдали ожиданий.