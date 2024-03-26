"Челси" планирует совершить три приобретения летом

Маурисио Почеттино "Челси" планирует совершить минимум три приобретения в летнее трансферное окно.

В преддверии летнего трансферного окна "Челси" находится под серьезным давлением правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги, собираясь решить свои проблемы с помощью распродажи игроков.

Как сообщает Football Insider, "Челси" может продать до четырех игроков к 30 июня. Это необходимо "синим", чтобы не нарушить правила ФФП по итогам сезона 2023/24.

Одновременно с этим "Челси" планирует и покупать. "Синие" хотят обзавестись летом голкипером, вингером и нападающим.

"Челси" только прошлым летом подписал двух новых голкиперов, потратившись на Джордже Петровича и Роберта Санчеса. А в нападение "синие" пригласили Николаса Джексона, но все трое не вполне оправдали ожиданий.


Метки трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2024 17:00

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Последние комментарии:




  1. vasant-balan 26.03.2024 17:05 # vasant-balan
    Чакапуку, Утикакву и ещё одного хохла из Шахтёра за 100, и можно не начинать.

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  2. makeewadim 26.03.2024 17:03 # makeewadim
    Три Пакета вместо одного

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