"Челси" планирует совершить три приобретения летом
"Челси" планирует совершить минимум три приобретения в летнее трансферное окно.
В преддверии летнего трансферного окна "Челси" находится под серьезным давлением правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги, собираясь решить свои проблемы с помощью распродажи игроков.
Как сообщает Football Insider, "Челси" может продать до четырех игроков к 30 июня. Это необходимо "синим", чтобы не нарушить правила ФФП по итогам сезона 2023/24.
Одновременно с этим "Челси" планирует и покупать. "Синие" хотят обзавестись летом голкипером, вингером и нападающим.
"Челси" только прошлым летом подписал двух новых голкиперов, потратившись на Джордже Петровича и Роберта Санчеса. А в нападение "синие" пригласили Николаса Джексона, но все трое не вполне оправдали ожиданий.
26.03.2024 17:00
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Чакапуку, Утикакву и ещё одного хохла из Шахтёра за 100, и можно не начинать.
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Три Пакета вместо одного
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