Майну выйдет в стартовом составе сборной Англии против Бельгии

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кобби Майну получит место в стартовом составе сборной Англии на товарищеский матч против Бельгии во вторник вечером.

Напомним, изначально 18-летнего Майну даже не было среди игроков, вызванных в сборную Англии в этот международный перерыв — Кобби был отдельно переведен из молодежной сборной в первую.



В минувшую субботу Майну дебютировал за сборную Англии, появившись на заключительные 15 минут проигранного матча против Бразилии (0:1).



По всей видимости, Майну удалось произвести впечатление на главного тренера англичан Гарета Саутгейта, который, как сообщает Sky Sports, собирается выпустить Кобби с первых минут против бельгийцев.



Ожидается, что в старте англичан также выйдут Бен Чилуэлл, Джо Гомес, Джуд Беллингем, Деклан Райс и Айвен Тоуни.



Добавим, до этого международного перерыва Майну не играл за сборную Англии выше уровня U-19.