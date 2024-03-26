МЮ не будет исключен из еврокубков из-за "Ниццы"
"Манчестер Юнайтед" не будет исключен из еврокубков на будущий сезон из-за "Ниццы".
Как известно, сэр Джим Рэтклифф, которому с недавних пор принадлежит 27.7% акций "Юнайтед", также владеет и французской "Ниццей".
Недавно появилась информация, что "Юнайтед" и "Ницца" не смогут вместе выступить в одном европейском турнире ввиду правил УЕФА насчет клубов с общими владельцами.
Однако Daily Mail в эксклюзивном материале сообщает, что "Юнайтед" провел продуктивные переговоры с УЕФА и получил гарантии того, что "красные дьяволы" не будут исключены при попадании в один европейский турнир с "Ниццей".
Для этого в срок до 3 июня "Юнайтед" нужно будет продемонстрировать УЕФА, что никто из людей в структуре клуба не имеет совместных с "Ниццей" управленческих или административных функций.
26.03.2024 15:00
Просмотров: 951
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
хейтеры сосут
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий