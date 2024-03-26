МЮ не будет исключен из еврокубков из-за "Ниццы"

"Манчестер Юнайтед" не будет исключен из еврокубков на будущий сезон из-за "Ниццы".

Как известно, сэр Джим Рэтклифф, которому с недавних пор принадлежит 27.7% акций "Юнайтед", также владеет и французской "Ниццей".



Недавно появилась информация, что "Юнайтед" и "Ницца" не смогут вместе выступить в одном европейском турнире ввиду правил УЕФА насчет клубов с общими владельцами.



Однако Daily Mail в эксклюзивном материале сообщает, что "Юнайтед" провел продуктивные переговоры с УЕФА и получил гарантии того, что "красные дьяволы" не будут исключены при попадании в один европейский турнир с "Ниццей".



Для этого в срок до 3 июня "Юнайтед" нужно будет продемонстрировать УЕФА, что никто из людей в структуре клуба не имеет совместных с "Ниццей" управленческих или административных функций.