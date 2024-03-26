Доку: "Пенальти не было"

Жереми Доку и Алексис Макаллистер Вингер "Манчестер Сити" Жереми Доку высказался по поводу инцидента в концовке недавнего матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Пару недель назад "Ливерпуль" и "Сити" сыграли вничью 1:1 на "Энфилде". В концовке этого матча Премьер-Лиги Доку высоко поднятой ногой ударил по груди полузащитника "красных" Алексиса Макаллистера в своей штрафной.

До сих пор не утихают споры, стоило ли рефери Майклу Оливеру назначать пенальти в ворота "горожан", но Доку поддерживает решение, принятое арбитрами и VAR.

"Конечно, я согласен, что пенальти не было. Это было рискованное единоборство, и я мог сыграть по-другому. Я по-прежнему верю, что это не пенальти, но я знаю, что некоторые другие рефери его бы назначили. Там его не назначили, поэтому я был рад".

"Переживал ли я? Возможно, только на мгновение, когда они подключили VAR и искали повод назначить пенальти".

"Для меня там не было пенальти, но я понимаю, почему некоторые люди злы и почему фанаты "Ливерпуля" верят, что там был пенальти", — цитирует Доку Daily Mail.


Метки Доку, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2024 14:00

Количество просмотров Просмотров: 359

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Последние комментарии:




  1. kos9k 26.03.2024 14:28 # kos9k
    Так и фола Мане против Эдерсона пару сезонов назад не было, но его наказали за это

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  2. largo-winch 26.03.2024 14:10 # largo-winch
    Сам себе судья что ли? Тупая обезьяна

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  3. yoy 26.03.2024 14:08 # yoy
    Просто Черный Король обоссал портовых, так держать ДрибллерКинг

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  4. marsimonyan-lfc 26.03.2024 14:06 # marsimonyan-lfc
    Пидрила черножопая

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  5. steveg8 26.03.2024 14:03 # steveg8
    Лживая мразь. Даже объяснить нормально не смогла почему пенальти не было.

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  6. alexomck 26.03.2024 14:02 # alexomck
    уехав в свою Бельгию осмелился что-то сказать, когда на фапле все нормальные люди давно решили, что пенальти был.

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