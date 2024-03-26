Доку: "Пенальти не было"

Вингер "Манчестер Сити" Жереми Доку высказался по поводу инцидента в концовке недавнего матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Пару недель назад "Ливерпуль" и "Сити" сыграли вничью 1:1 на "Энфилде". В концовке этого матча Премьер-Лиги Доку высоко поднятой ногой ударил по груди полузащитника "красных" Алексиса Макаллистера в своей штрафной.



До сих пор не утихают споры, стоило ли рефери Майклу Оливеру назначать пенальти в ворота "горожан", но Доку поддерживает решение, принятое арбитрами и VAR.



"Конечно, я согласен, что пенальти не было. Это было рискованное единоборство, и я мог сыграть по-другому. Я по-прежнему верю, что это не пенальти, но я знаю, что некоторые другие рефери его бы назначили. Там его не назначили, поэтому я был рад".



"Переживал ли я? Возможно, только на мгновение, когда они подключили VAR и искали повод назначить пенальти".



"Для меня там не было пенальти, но я понимаю, почему некоторые люди злы и почему фанаты "Ливерпуля" верят, что там был пенальти", — цитирует Доку Daily Mail.