Доку: "Пенальти не было"
Вингер "Манчестер Сити" Жереми Доку высказался по поводу инцидента в концовке недавнего матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля".
Пару недель назад "Ливерпуль" и "Сити" сыграли вничью 1:1 на "Энфилде". В концовке этого матча Премьер-Лиги Доку высоко поднятой ногой ударил по груди полузащитника "красных" Алексиса Макаллистера в своей штрафной.
До сих пор не утихают споры, стоило ли рефери Майклу Оливеру назначать пенальти в ворота "горожан", но Доку поддерживает решение, принятое арбитрами и VAR.
"Конечно, я согласен, что пенальти не было. Это было рискованное единоборство, и я мог сыграть по-другому. Я по-прежнему верю, что это не пенальти, но я знаю, что некоторые другие рефери его бы назначили. Там его не назначили, поэтому я был рад".
"Переживал ли я? Возможно, только на мгновение, когда они подключили VAR и искали повод назначить пенальти".
"Для меня там не было пенальти, но я понимаю, почему некоторые люди злы и почему фанаты "Ливерпуля" верят, что там был пенальти", — цитирует Доку Daily Mail.
26.03.2024 14:00
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Пидрила черножопая
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Лживая мразь. Даже объяснить нормально не смогла почему пенальти не было.
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уехав в свою Бельгию осмелился что-то сказать, когда на фапле все нормальные люди давно решили, что пенальти был.
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