"Челси" интересуется Энтони Робинсоном

Энтони Робинсон из "Фулхэма" является одним из рассматриваемых "Челси" вариантов по укреплению левого фланга обороны.

Грядущим летом "Челси" планирует попрощаться с Марком Кукурельей, который был куплен у "Брайтона" за 62 миллиона фунтов летом 2022. "Синие" постараются вернуть максимум от своих инвестиций в 25-летнего испанца.



Также в подвешенном состоянии находится будущее Яна Матсена, который на вторую половину этого сезона был отправлен в аренду в дортмундскую "Боруссию" и интерес к которому будет довольно высок.



Поэтому "Челси" собирается обзавестись новым левым защитником, который составит конкуренцию подверженному травмам вице-капитану Бену Чилуэллу.



По информации Football.London, со стороны "Челси" существует интерес к Робинсону, который очень ярко проводит этот сезон. Пока это только интерес, однако к лету ситуация может измениться.



26-летнего игрока сборной США, который помогает "Фулхэму" претендовать на попадание в еврокубки, также сватают в "Ливерпуль".