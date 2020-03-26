Райс хочет уговорить Уайта вернуться в сборную Англии
Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс пообещал поговорить со своим одноклубником Беном Уайтом о возвращении в сборную Англии.
Напомним, Уайт не был вызван на товарищеские матчи против Бразилии и Бельгии в этот международный перерыв, а главный тренер англичан Гарет Саутгейт заявил, что Бен сам так решил.
По слухам, у Уайта есть конфликт со Стивом Холландом, ассистентом Саутгейта, но Райс хочет помочь это уладить.
"Когда я вернусь, то смогу поговорить с ним, изучить детали и понять, что он думает".
"Я был бы счастлив его возвращению. Думаю, и Букайо (Сака) тоже. Думаю, и Аарон Рамсдейл тоже. Думаю, все мы поговорим с ним, когда вернемся... Надеюсь, он изменит свое мнение, но мне нужно изучить детали", — цитирует Райса Sky Sports.
26.03.2024 12:00
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