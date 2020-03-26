Райс хочет уговорить Уайта вернуться в сборную Англии

Деклан Райс и Бен Уайт Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс пообещал поговорить со своим одноклубником Беном Уайтом о возвращении в сборную Англии.

Напомним, Уайт не был вызван на товарищеские матчи против Бразилии и Бельгии в этот международный перерыв, а главный тренер англичан Гарет Саутгейт заявил, что Бен сам так решил.

По слухам, у Уайта есть конфликт со Стивом Холландом, ассистентом Саутгейта, но Райс хочет помочь это уладить.

"Когда я вернусь, то смогу поговорить с ним, изучить детали и понять, что он думает".

"Я был бы счастлив его возвращению. Думаю, и Букайо (Сака) тоже. Думаю, и Аарон Рамсдейл тоже. Думаю, все мы поговорим с ним, когда вернемся... Надеюсь, он изменит свое мнение, но мне нужно изучить детали", — цитирует Райса Sky Sports.


Метки Арсенал, Райс, сборная Англии, Уайт

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2024 12:00

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  1. narcot 26.03.2024 12:51 # narcot
    лучше б он уговорил педерацию выгнать пососаутгейта

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  2. chelsae88 26.03.2024 12:02 # chelsae88
    Два голубка слились воедино в экстазе

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