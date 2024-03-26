Дешам объяснил, почему Салиба не играет регулярно за сборную Франции
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам раскритиковал защитника "Арсенала" Вильяма Салиба.
Второй сезон подряд 23-летний Салиба является неотъемлемой частью команды, которая сражается за титул Премьер-Лиги. При этом в своей сборной Вильям не имеет твердого места в стартовом составе.
В преддверии матча против Чили Дешам объяснил этот парадокс, заявив, что у него есть претензии к игре Салиба.
"Он проводит хороший сезон, но также он делает вещи, которые мне не так нравятся".
"В сборной Франции его игровое время ограничено, а когда он играет, то делает это не обязательно хорошо. В данный момент он не рассматривается основным игроком, но он здесь. У Дайо Упамекано есть игровое время, а у Вильяма его, наверное, меньше".
"С некоторыми игроками я стараюсь быть настойчивым, потому что дело может быть в уверенности или в небольших блокировках, которые могут измениться. У некоторых нет никаких сомнений, некоторым нужно игровое время. Вильям играет меньше других, и это не позволяет ему быть очень спокойным", — цитирует Дешама London World.
26.03.2024 11:00
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