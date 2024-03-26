Рэтклифф позволит Берраде принять решение по Тен Хагу

Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф решил делегировать исполнительному директору Омару Берраде решение вопроса с будущим главного тренера Эрика Тен Хага.

С помощью победы 3:2 над "Ливерпулем" в 1/4 финала Кубка Англии Тен Хаг гарантировал себе, что, по крайней мере, доработает этот сезон.



Помимо полуфинала с "Ковентри" и возможного финала Кубка Англии, "Юнайтед" остается сыграть 10 матчей Премьер-Лиги в этом сезоне, и на кону для "красных дьяволов" стоит путевка в Лигу Чемпионов.



Решение по Тен Хагу, от контракта которого остается один год, будет принято в конце сезона, и Manchester Evening News утверждает, что Рэтклифф не хочет вмешиваться в этот процесс.



Рэтклифф позволит определиться с судьбой Тен Хага профессионалу. Речь идет об упомянутом Берраде, которого сэр Джим переманил в "Юнайтед" из "Манчестер Сити".



В данный момент "Юнайтед" ведет свои дела так, словно Тен Хаг останется на своем посту на следующий сезон.