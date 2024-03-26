Холанд по-прежнему собирается в "Реал", но теперь попозже

Килиан Мбаппе нарушил планы Эрлинга Холанда, однако нападающий "Манчестер Сити" по-прежнему хочет попробовать себя в "Реал".

И хотя это пока не подтверждено официально, едва ли могут быть какие-то сомнения насчет того, что Мбаппе перейдет свободным агентом из ПСЖ в "Реал" грядущим летом.



Что касается Холанда, то он, как утверждает AS, изначально собирался перебраться в "Реал" в 2025 году, но теперь этот план больше не актуален.



Холанд по-прежнему хочет играть за "Реал", но в более отдаленной перспективе, и "Сити" попытается этим воспользоваться, чтобы продлить рассчитанный до 2027 года контракт 23-летнего норвежца.



При заключении нового контракта Холанд потребует от "Сити" включить в договор пункт о выкупе, что позволит Эрлингу остаться хозяином своей судьбы.