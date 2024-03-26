"Сити" ожидает, что Уолкер сыграет против "Арсенала"

Кайл Уолкер "Манчестер Сити" ожидает на выздоровление своего капитана Кайла Уолкера к матчу Премьер-Лиги против "Арсенала" в воскресенье.

Уолкер был заменен уже на 20-й минуте товарищеского матча сборной Англии против Бразилии в минувшую субботу, получив травму задней поверхности бедра.

Уолкер не остался на матч против Бельгии во вторник, вместо этого вернувшись в "Сити" на лечение.

Как сообщает Sky Sports, медицинский штаб "Сити" уже обследовл Уолкера и убедился, что 33-летний защитник избежал растяжения и отделался мышечным напряжением в области левой ноги.

Уолкер остается под наблюдением, однако главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола надеется задействовать Кайла на "Этихад" против "Арсенала".


Метки Манчестер Сити, травмы, Уолкер

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2024 08:00

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