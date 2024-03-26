"Сити" ожидает, что Уолкер сыграет против "Арсенала"

"Манчестер Сити" ожидает на выздоровление своего капитана Кайла Уолкера к матчу Премьер-Лиги против "Арсенала" в воскресенье.

Уолкер был заменен уже на 20-й минуте товарищеского матча сборной Англии против Бразилии в минувшую субботу, получив травму задней поверхности бедра.



Уолкер не остался на матч против Бельгии во вторник, вместо этого вернувшись в "Сити" на лечение.



Как сообщает Sky Sports, медицинский штаб "Сити" уже обследовл Уолкера и убедился, что 33-летний защитник избежал растяжения и отделался мышечным напряжением в области левой ноги.



Уолкер остается под наблюдением, однако главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола надеется задействовать Кайла на "Этихад" против "Арсенала".