"Арсенал" повторил предложение "Челси" по Диоманде

"Арсенал" повторил предложение "Челси" в 60 миллионов евро (51 млн. фунтов) о покупке защитника "Спортинга" Усмана Диоманде.

И хотя Диоманде только 20 лет, Усман давно является ключевым игроком "Спортинга", который в данный момент лидирует в португальском первенстве.



Своей игрой в этом сезоне Диоманде привлек внимание ряда серьезных европейских клубов, включая "Баварию" и "Ньюкасл", однако первым свой интерес к Усману обозначил "Челси".



"Челси" предложил 51 млн. фунтов за Диоманде, которого "синие" рассматривают своей целью номер один на замену ветерану Тиаго Силве, чей контракт истекает в конце сезона.



Как утверждает португальская газета Record, сейчас "Арсенал" сделал идентичное своим соседям по Лондону предложение, однако "Спортинг" не спешит отпускать игрока сборной Кот-д'Ивуара.



У Диоманде есть контракт до 2027 года, и "Спортинг" оценивает свою восходящую звезду в 80 млн. евро (69 млн. фунтов).