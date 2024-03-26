"Арсенал" повторил предложение "Челси" по Диоманде

Усман Диоманде "Арсенал" повторил предложение "Челси" в 60 миллионов евро (51 млн. фунтов) о покупке защитника "Спортинга" Усмана Диоманде.

И хотя Диоманде только 20 лет, Усман давно является ключевым игроком "Спортинга", который в данный момент лидирует в португальском первенстве.

Своей игрой в этом сезоне Диоманде привлек внимание ряда серьезных европейских клубов, включая "Баварию" и "Ньюкасл", однако первым свой интерес к Усману обозначил "Челси".

"Челси" предложил 51 млн. фунтов за Диоманде, которого "синие" рассматривают своей целью номер один на замену ветерану Тиаго Силве, чей контракт истекает в конце сезона.

Как утверждает португальская газета Record, сейчас "Арсенал" сделал идентичное своим соседям по Лондону предложение, однако "Спортинг" не спешит отпускать игрока сборной Кот-д'Ивуара.

У Диоманде есть контракт до 2027 года, и "Спортинг" оценивает свою восходящую звезду в 80 млн. евро (69 млн. фунтов).


Метки Арсенал, Диоманде, слухи, Спортинг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2024 07:00

Количество просмотров Просмотров: 621

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. arsenverim 26.03.2024 08:38 # arsenverim
    Вот это правильный ход, нам нужен сменщик для Салиба.

    Де Йонга и Леао еще и изи доминация всей Европы

    (ответить)

  2. chelsae88 26.03.2024 07:14 # chelsae88
    Ну куда педикам тягаться с великим Челси? Ну куда? Заднеприводные не в состоянии никому составить конкуренцию на трансферном рынке. Только объедки за другими могут подбирать.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: