Анонс матча Англия — Бельгия

Во вторник вечером сборная Англии попытается исправиться за поражение 0:1 от Бразилии, сыграв товарищеский матч против Бельгии.

В минувшую субботу прервалась 20-матчевая беспроигрышая серия англичан на "Уэмбли" во всех соревнованиях, хотя главный тренер Гарет Саутгейт остался доволен игрой своих подопечных против Бразилии.



Матч против Бельгии примечателен тем, что англичанам вновь будет противостоять соперник с высоким рейтингом, а также это будет последняя игра, прежде чем Саутгейт сформирует заявку на Евро-2024.



И если англичане были биты бразильцами в минувший уикенд, то Бельгия сыграла без голов с Ирландией.



- Предыдущий раз Англия и Бельгия пересекались в Лиге Наций сезона 2020/21. Тогда подопечные Саутгейта одержали победу 2:1 дома, но месяц спустя уступили 2:0 на выезде.



- Англичане проиграли три из четырех последних матчей против Бельгии, но если брать все 25 встреч, то здесь у родоначальников футбола 16 побед.



- В минувшую субботу англичане не смогли забить впервые с 0:0 против Шотландии на Евро-2020.



- В минувшую субботу прервалась серия англичан из 12 побед кряду в товарищеских матчах.



- Бельгия не знает поражений уже 12 матчей кряду (8 побед, 4 ничьи) — с ЧМ-2022.



- Нападающий бельгийцев Ромелу Лукаку стал лучшим бомбардиром отборочного турнира к Евро-2024, забив 14 голов.



В преддверии этого матча англичане отпустили домой с травмами Сэма Джонстона, Харри Магуайра, Кайла Уолкера и Харри Кейна. Деклану Райсу была обещана капитанская повязка, Айвену Тоуни — место в стартовом составе.



Товарищеский матч

Сборная Англии — сборная Бельгии

Лондон. Стадион "Уэмбли". 21:45 Онлайн-трансляция Прогноз