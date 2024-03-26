Саутгейт: "Никогда не сталкивался с таким количеством травм"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что столкнулся с беспрецедентным количеством травм в этот международный перерыв.

Саутгейт изначально был лишен возможности вызвать в сборную травмированных игроков вроде Ника Поупа, Кирана Триппьера, Люка Шоу, Риса Джеймса, Марка Гехи, Леви Колуилла, Тайрона Мингса, Трента Александер-Арнольда, Джека Грилиша и Каллума Уилсона.



Затем к ним добавились Сэм Джонстон, Харри Магуайр, Кайл Уолкер и Харри Кейн, у который возникли проблемы со здоровьем уже в расположении сборной. Однако Саутгейт видит в этом кадровом кризисе и положительный момент.



"Количество недоступных для нас игроков невероятно. Я никогда не сталкивался с подобным прежде. Но это означает, что что другие люди получат возможности. Мы видели, как против Бразилии некоторые игроки прибавили и использовали эти возможности, что замечательно для нас".



"Должен сказать, учитывая все случившееся, изначальный план на эту неделю был немного другим".



"Нам, наверное, удастся посмотреть в деле больше игроков, чем планировалось, но это будет полезно. Когда мы посмотрим на всех этих игроков против соперников высокого уровня, это поможет нам с решениями на будущее", — цитирует Саутгейта Sky Sports.