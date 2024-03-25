Слушания по делу о 115 нарушениях "Сити" начнутся осенью

Премьер-Лига начнет слушания по делу о 115 нарушениях "Манчестер Сити" правил финансового фейр-плей осенью этого года.

Напомним, Премьер-Лига еще в феврале 2023 обвинила "Сити" в злостном пренебрежении правилами ФФП в период с 2009 по 2018 год. "Горожане" свою неправоту не признали.



Многие болельщики испытывают недовольство от того, что Премьер-Лига так лихо рассмотрела дела "Эвертона" и "Ноттингем Форест" насчет нарушений ФФП, но не спешит в случае с "Сити".



Однако процесс не стоит на месте, и Football Insider, ссылаясь на хорошо осведомленные источники, утверждает, что вскоре после старта сезона 2024/25 начнется рассмотрение дела "Сити".



Эти слушания, вероятно, растянутся на месяцы, однако вердикт в отношении "Сити" может быть вынесен до конца следующего сезона, когда, по совпадению, истекает контракт главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы.