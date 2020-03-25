"Ноттингем Форест" подал апелляцию на снятие четырех очков за нарушение правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.

Напомним, независимая комиссия Премьер-Лиги признала "Форест" виновным в превышении на 34.5 млн. фунтов установленного лимита убытка в 61 млн. фунтов за трехлетний период, оканчивающийся сезоном 2022/23.



"Форест" был наказан снятием четырех очков, после чего обнаружил себя в зоне вылета Премьер-Лиги, опережая только "Шеффилд Юнайтед" и "Бернли".



В вердикте независимой комиссии говорится, что изначально "лесникам" грозило снятие шести очков, однако наказание было смягчено благодаря тому, что клуб не стал затягивать рассмотрение дела и оказал содействие.



Однако даже с четырьмя очками штрафа "Форест" не стал соглашаться, воспользовавшись своим правом на апелляцию, сообщает BBC.



Возможно, "лесники" вдохновились примером "Эвертона", который ранее в этом сезоне добился смягчения своего наказания с 10 до шести очков штрафа при помощи апелляции.



Добавим, обычно лимит убытка за трехлетний период в Премьер-Лиге составляет 105 млн. фунтов, однако в случае с "Форест" он был снижен до 61 млн. фунтов, потому что два года из указанного срока "лесники" провели в Чемпионшипе.