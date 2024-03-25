Хьюз готов позвать Де Дзерби в "Ливерпуль", если Алонсо не будет доступен

Как и "Бавария", "Ливерпуль" готов обратиться к варианту с Роберто Де Дзерби из "Брайтона", если не сможет заполучить главного тренера "Байера" Хаби Алонсо.

"Ливерпуль" по-прежнему хочет видеть Алонсо преемником для Юргена Клоппа, покидающего мерсисайдский клуб в конце сезона.



Однако "красные" не уверены, что Алонсо выберет их клуб, даже если решится покинуть Леверкузен, потому что на Хаби также претендует "Бавария".



Как утверждает Daily Mail, новоиспеченный спортивный директор "Ливерпуля" Ричард Хьюз является большим поклонником работы Де Дзерби, который является выделяющимся вариантом "красных" из запасных".



Более того, Хьюз пытался заманить Де Дзерби в "Борнмут" два года назад, когда ушел Скотт Паркер, однако процесс смены владельцев клуба этому помешал.



Будучи юниором, Хьюз занимался в академии "Аталанты", с которой неоднократно противостоял своему ровеснику Де Дзерби, тогда постигавшему азы футбола в "МИлане".